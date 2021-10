Der Euro hat sich am Dienstag mit der Richtungssuche schwer getan. Die Gemeinschaftswährung pendelte im Tagesverlauf im relativ engen Rahmen um die Marke von 1,16 US-Dollar. Zuletzt wurden im New Yorker Handel 1,1598 Dollar für sie gezahlt. Zum Franken ging der Euro derweil bei der Marke von 1,0668 um. Der Dollar kostete am Abend 0,9198 Franken.