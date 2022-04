Devisen: Euro bewegt sich wenig -EUR/CHF über 1,01

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel kaum bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0833 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zwischenzeitlich war der Euro bis auf 1,0812 Dollar gefallen und hatte sich dadurch dem Tief von Anfang März bei 1,0806 Dollar genähert.