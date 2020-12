Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2148 US-Dollar und damit so viel wie in der Nacht zuvor. Bei Kursen von 1,0778 Franken zeigt sich der Euro auch zur Schweizer Währung kaum verändert. Der US-Dollar tritt mit 0,8871 Franken ebenfalls auf sehr tiefem Niveau auf der Stelle.