Devisen: Euro bleibt knapp über der Franken-Parität

Zum Schweizer Franken hielt sich der Euro ab Abend mit 1,0051 knapp über der Parität. In der Nacht auf Montag hatte die Gemeinschaftswährung erstmals seit sieben Jahren wieder weniger als ein Franken gekostet. Der US-Dollar kostet aktuell 0,9262 Franken.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine sorgt weiterhin für Verunsicherung an den Märkten. Ein Ende der Kampfhandlungen ist nicht in Sicht. US-Aussenminister Antony Blinken brachte einen Importstopp für russisches Erdöl ins Gespräch. Washington berate mit europäischen Verbündeten über eine solche Sanktion. Die Absage von Bundeskanzler Olaf Scholz an diesen Vorschlag sorgte vorübergehend für etwas Entspannung an den Märkten.

/bek/he/ra

(AWP)