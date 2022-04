Devisen: Euro bleibt unter Druck

Die trübe Stimmung an den Finanzmärkten stützte den als sicher geltenden Dollar. Grund sind die strengen Corona-Massnahmen der chinesischen Regierung, die das Wirtschaftswachstum in- und ausserhalb Chinas belasten. Die Wirtschaftsmetropole Shanghai geht bereits in die vierte Woche eines harten Lockdowns. Jetzt wurden auch die Bewohner Pekings zu Massentests aufgefordert. Gestützt wird der Dollar zudem vom Krieg in der Ukraine und der Aussicht auf stark steigende US-Leitzinsen. Höhere Zinsen machen eine Währung für Anleger attraktiver.

