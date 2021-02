Devisen: Euro bleibt zum Dollar stabil

Der Euro hat sich am Mittwoch im US-Handel behauptet. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2125 US-Dollar. Auch beim Währungspaar USD/CHF (0,8899) und EUR/CHF (1,0790) gab es am Abend wenig Bewegung, im Tagesverlauf gewann der Franken gegenüber dem Dollar und dem Euro aber etwas an Wert.