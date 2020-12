Devisen: Euro bleibt zum Dollar stabil auf hohem Niveau

Auch gegenüber dem Franken bewegte sich die Einheitswährung am Abend nur wenig und wird aktuell zu 1,0764 Franken und damit etwas tiefer gehandelt. Auch der US-Dollar notiert mit 0,8854 Franken etwas leichter und liegt damit nur knapp über dem Jahrestief.

Die veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA gaben dem Markt keine klare Richtung. So stieg die Industrieproduktion im Oktober etwas stärker als erwartet, während ein wichtiger Frühindikator für die Region New York im November nachgab. Die Märkte warten nun auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Notenbankchef Jerome Powell dürfte die sehr lockere Geldpolitik zur Unterstützung der Wirtschaft in der Corona-Pandemie bestätigen.

/edh/jsl/mis/yr

(AWP)