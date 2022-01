Devisen: Euro erholt sich etwas von Einbussen am Vortag

Zum Franken verbilligte sich der Dollar am Mittwoch leicht und stand zuletzt bei 0,9157 Franken. Das Euro-Franken-Paar (1,0395) bliebt derweil unter die Marke von 1,04.

Belastet wurde die Gemeinschaftswährung jüngst vor allem durch den aufwertenden Dollar. Grund sind steigende Zinserwartungen an die US-Notenbank Federal Reserve (Fed). An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Fed der hohen Inflation von zuletzt sieben Prozent mit einer schärferen Geldpolitik begegnet. In der Eurozone hingegen wird für dieses Jahr noch nicht mit Zinsanhebungen gerechnet.

bek/nas/ra

(AWP)