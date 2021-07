Devisen: Euro erholt sich vom Tief seit April

Der Euro hat sich am Donnerstag im Tagesverlauf vom tiefsten Niveau seit Anfang April erholt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel 1,1843 US-Dollar, nachdem sie zuvor wie schon am Vortag zeitweise unter 1,18 Dollar gehandelt worden war. Vom Tageshoch bei 1,1868 Dollar kam der Kurs zuletzt aber wieder etwas zurück.