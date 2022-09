Devisen: Euro erholt sich zum Dollar von Verlusten nach Zinserhöhung

Der Eurokurs ist am Donnerstag im US-Handel wieder nahe an die Parität zum US-Dollar herangerückt. Insofern setzte die deutliche Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) die Gemeinschaftswährung nicht nachhaltig unter Druck. Zuletzt notierte der Euro bei 0,9996 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau aus dem asiatischen Geschäft.