Devisen: Euro etwas gefallen

Der Euro hat am Freitag anfängliche Gewinne gegenüber dem US-Dollar eingebüsst und leicht nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostet am Mittag 1,2147 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Er pendelt damit weiter innerhalb der engen Handelsspanne der vergangen Tage. Die Gemeinschaftswährung hatte am vergangenen Freitag von enttäuschenden Arbeitsmarktdaten aus den USA profitiert, doch in dieser Woche hat sich kein klarer Trend herausbildet. Vielmehr schwankte der Eurokurs zwischen 1,2150 und gut 1,22 Dollar.