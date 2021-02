Devisen: Euro etwas höher zu Dollar - kaum verändert zum Franken

Devisenexpertin You-Na Park-Heger von der Commerzbank spricht von einem "impulslosen Seitwärtshandel". Am Montag waren die Finanzmärkte in den USA wegen eines Feiertags geschlossen und fielen somit als Orientierungspunkt für Investoren aus. Erst im weiteren Handelsverlauf könnten Konjunkturdaten für frischen Schwung sorgen. Auf dem Programm stehen der ZEW-Stimmungsindikator für die deutsche Wirtschaft am späten Vormittag und ein Stimmungsindikator für die US-Wirtschaft am Nachmittag.

Erneut zählt das britische Pfund zu den Gewinnern am Devisenmarkt, das zu allen wichtigen Währungen zulegt. Im Handel mit dem US-Dollar erreichte das Pfund am frühen Morgen bei 1,3952 Dollar den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Marktbeobachter verweisen auf jüngste Aussagen des britischen Premierministers Boris Johnson. Der hatte deutlich gemacht, dass der aktuelle Lockdown in Grossbritannien im Kampf gegen die Corona-Pandemie der letzte sein soll.

jkr/jsl/mis/jl

(AWP)