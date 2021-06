Devisen: Euro etwas schwächer bei knapp 1,19 USD - USD/CHF wieder über 0,92

Auch gegenüber dem Franken kann der Dollar zulegen und wird wieder über 0,92 Franken bei 0,9203 gehandelt. Zum Euro schwächt sich der Franken ebenfalls leicht ab und wird aktuell zu 1,0950 nach 1,0940 Franken am Vorabend gehandelt.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone werden die Ergebnisse der monatlichen Verbraucherumfrage der EU-Kommission erwartet. In den USA werden Zahlen vom Immobilienmarkt veröffentlicht.

Daneben äussern sich sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten zahlreiche Zentralbanker. In den USA absolviert Notenbankchef Jerome Powell am Abend (MESZ) eine Parlamentsanhörung. Es geht vor allem um die Reaktion der Federal Reserve auf die Corona-Pandemie, aber auch um die aktuelle Ausrichtung der Geldpolitik.

