Devisen: Euro fällt auf Dreimonatstief - Franken kaum verändert zu EUR und USD

Der Euro hat am Mittwoch in einem überwiegend impulslosen Handel zwischendurch etwas nachgegeben. Im Tief fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,1752 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit gut drei Monaten. Bis zum Mittag erholte sie sich wieder und lag zuletzt bei 1,1774 Dollar und damit praktisch auf dem gleichen Niveau wie am Morgen.