Devisen: Euro fällt auf knapp 1,20 US-Dollar - Dollar zu 0,92 Franken auf Kurs

Der Euro hat am Dienstag zum US-Dollar weiter nachgegeben und ist kurzzeitig unter die runde Marke von 1,20 US-Dollar gefallen. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung zeitweise knapp 1,20 Dollar und damit so wenig wie letztmalig vor etwa einem Monat. Aktuell notiert sie bei 1,1998 Dollar.