Devisen: Euro fällt im US-Handel unter 1,14 Dollar - EUR/CHF unter 1,05

Auch zum Franken büsste der Euro deutlich an Wert ein. Das EUR/CHF-Währungspaar sank am Abend unter die Marke von 1,05 und kostete zuletzt 1,0492. Am Vorabend war das Paar phasenweise noch über 1,06 gehandelt worden. Das USD/CHF-Paar sank derweil am Freitag im Tagesverlauf etwas, notierte am späten Abend mit 0,9250 aber nicht weit weg vom Stand vom Donnerstagabend (0,9256).

Der Eurokurs war am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf unerwartet hohe US-Inflationsdaten unter Druck geraten und unter 1,14 Dollar gefallen, bevor er sich deutlich erholte und bis auf fast 1,15 Dollar stieg. Die Aussicht auf kräftig steigende Leitzinsen zur Bekämpfung der deutlichen Preissteigerungen in den USA stützt derzeit die US-Währung. Grund für die erneute Schwäche am Freitagabend dürften laut Händlern Aussagen der US-Regierung über eine möglicherweise bald bevorstehende Invasion von Russland in die Ukraine gewesen sein.

(AWP)