Devisen: Euro fällt kurz unter 1,20 US-Dollar - Zieht zum Franken an

Der Euro hat am Dienstag gegenüber dem US-Dollar leicht nachgegeben und ist kurzzeitig unter die runde Marke von 1,20 US-Dollar gefallen. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung zeitweise knapp 1,20 Dollar und damit so wenig wie letztmalig vor etwa einem Monat. Bis zum Mittag erholte sich der Euro und notiert aktuell auf 1,2027 Dollar.