Devisen: Euro fällt unter 1,01 US-Dollar - USD/CHF knapp unter 0,9560

Auch der Franken verlor etwas zum US-Dollar, das USD/CHF-Paar notierte am späten Abend bei 0,9557 nach 0,9516 am Morgen. Aber der Franken gewann auch etwas zum Euro: Das EUR/CHF-Paar wurde zuletzt bei 0,9652 gehandelt nach 0,09683 am Morgen.

Wie auch am Mittwoch bewegte sich der Eurokurs zunächst seitwärts, ehe im frühen europäischen Nachmittagsgeschäft starke Daten aus der US-Wirtschaft belasteten. Die Anträge auf Arbeitslosenhilfe sanken in der vergangenen Woche, während Analysten mit einem Anstieg gerechnet hatten. Auch das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hellte sich im August überraschend stark auf.

/edh/jcf/he

(AWP)