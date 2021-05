Devisen: Euro fällt wieder auf 1,22 US-Dollar - USD/CHF über 0,90

Der Euro hat am Mittwoch nach anfänglichen Kursgewinnen nachgegeben. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung fällt am Mittag bis auf 1,2201 US-Dollar. Aktuell wird der Euro zu 1,2206 gehandelt. Mit 1,2245 Dollar hat er am Vormittag noch den höchsten Stand seit Ende Februar markiert.