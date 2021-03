Devisen: Euro fällt wieder unter 1,21 Dollar - wenig verändert zum Franken

Der Euro ist am Mittwoch wieder unter die Marke von 1,21 US-Dollar gefallen. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,2067 Dollar. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro derweil wenig verändert zum Morgen auf 1,1069. Entsprechend steigt der Dollar zum Franken. Der Kurs liegt am frühen Nachmittag bei 0,9174 Franken.