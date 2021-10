Devisen: Euro fällt zum Dollar Richtung 15-Monatstief - Seitwärts zum Franken

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar nachgegeben. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1589 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Der 15-monatige Tiefstand von 1,1563 Dollar, der vergangene Woche erreicht wurde, ist damit nicht mehr weit.