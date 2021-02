Devisen: Euro gefallen - Dollar gewinnt auch zum Franken

Der Kurs des Euro ist am Montag etwas gefallen. Am späten Nachmittag notiert der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,2081 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch über 1,21 Dollar notiert. Zum Franken zeigt sich der Euro mit 1,0819 Franken wenig bewegt. Der US-Dollar notiert dagegen mit 0,8956 Franken stärker als noch am Morgen mit 0,8914.