Devisen: Euro gegenüber Dollar und Franken wenig bewegt

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel wenig bewegt. Am Morgen liegt die Gemeinschaftswährung bei 1,0446 US-Dollar und damit geringfügig über dem Niveau im asiatischen Handel. Am Dienstag war der Euro noch zwischenzeitlich bis auf 1,0352 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang 2003 gefallen. Zum Franken zeigt sich der Euro bei 1,0710 CHF oberhalb der Marke von 1,07 ebenfalls stabil. Ein US-Dollar geht zeitgleich zu 1,0252 CHF um und präsentiert sich damit ebenfalls kaum bewegt.