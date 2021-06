Devisen: Euro gegenüber Dollar und Franken kaum verändert vor Fed-Entscheidung

Der Euro hat sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der US-Notenbank Fed kaum verändert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2129 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Auch zum Franken bewegt sich der Euro bei einem Stand von 1,0898 kaum vom Fleck. Der US-Dollar kostet ebenfalls kaum verändert 0,8986 Franken.