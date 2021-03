Der Euro steht am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar weiter unter Druck. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1841 Dollar und rangiert damit in der Nähe ihres tiefsten Stands seit vier Monaten. Gegenüber dem Franken notiert der Euro mit 1,1068 derweil wenig verändert. Ein Dollar kostet 0,9346 Franken.