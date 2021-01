Devisen: Euro gibt etwas nach

Der Franken zeigt sich am Montagmorgen relativ stabil. Der Euro hat sich im frühen Geschäft auf 1,0762 minim abgeschwächt, notiert damit aber wieder in etwa auf dem Niveau vom Freitgabend. Auch der US-Dollar fällt auf 0,8911 ganz leicht auf den Stand von vor dem Wochenende zurück.

Der Dollar profitierte von einem Bericht der US-Wirtschaftszeitung "Wall Street Journal". Laut dem Blatt will die designierte US-Finanzministerin Janet Yellen während ihrer Anhörung vor dem Kongress in dieser Woche das tradierte Ziel marktbasierter Wechselkurse betonen. Verglichen mit den teils provokanten Äusserungen der Trump-Regierung wäre dies ein Schritt in Richtung "normaler" Wechselkurspolitik mit jahrzehntelanger Tradition.

Im Blick haben Anleger die Regierungskrise in Italien. Am Montag und Dienstag will Italiens Premier Giuseppe Conte in den beiden Parlamentskammern die Vertrauensfrage stellen. Hintergrund ist der Ausstieg einer Kleinpartei aus der Regierung im Streit über die Verwendung europäischer Corona-Hilfen. Die Auswirkungen an den Finanzmärkten halten sich bisher in Grenzen.

Konjunkturdaten, die für Wechselkursbewegung sorgen könnten, stehen zum Wochenstart nur sehr wenige auf dem Plan.

bgf/jha/

(AWP)