Devisen: Euro gibt etwas nach - EZB und US-Preise im Fokus

Vor wichtigen Ereignissen am Nachmittag hat der Eurokurs am Donnerstag etwas geschwächelt. Die Gemeinschaftswährung wurde am Mittag zu 1,2167 US-Dollar gehandelt und notierte damit ein wenig tiefer als in der Nacht zuvor. Der kurze Ausbruch über die Marke von 1,22 Dollar am Mittwochnachmittag hat sich damit nicht als nachhaltig erwiesen.