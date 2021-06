Devisen: Euro gibt Gewinne wieder ab

Zum Franken bewegte sich der Euro am Abend etwas nach unten. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte bei 1,0909 nach zuvor 1,0920 Franken. Das USD/CHF-Paar wurde zur Berichtszeit zu 0,8957 gehandelt, und damit in etwa gehalten.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,2195 (Dienstag: 1,2182) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8200 (0,8209) Euro gekostet.

Insgesamt hielten sich die Bewegungen am Devisenmarkt weiter in Grenzen, da unter anderem die Zinssitzung der EZB an diesem Donnerstag bereits ihre Schatten vorauswirft. Trotz einer wirtschaftlichen Erholung und steigender Inflation dürfte die Europäische Zentralbank ihre sehr lockere Geldpolitik bestätigen.

