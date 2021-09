Devisen: Euro gibt Gewinne zum Dollar und Franken wieder ab

Der Euro hat am Dienstag die zwischenzeitlichen Gewinne gegenüber dem US-Dollar nicht halten können. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1811 Dollar und damit in etwa so viel wie in der Nacht zuvor und am früheren Dienstagmorgen. Im Vormittagsverlauf war ein Euro zeitweise bis zu 1,1831 Dollar wert gewesen.