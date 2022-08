Devisen: Euro gibt im US-Handel weiter nach - Taiwan-Konflikt verunsichert

Auch gegenüber dem Schweizer Franken hat der US-Dollar am Abend wie schon den ganzen Tag über deutlich Boden gut gemacht. Mittlerweile kostet der Dollar 0,9571, nach 0,9521 am Mittag und 0,9500 am frühen Morgen. Der Euro zeigt sich bei 0,9734 im Vergleich zum 0,9731 am Nachmittag relativ stabil.

Belastet wurde der Euro durch die trübe Stimmung an den Finanzmärkten. Auslöser waren zunehmende Spannungen zwischen den USA und China. Die Investoren blicken nach der demokratischen Inselrepublik Taiwan, wo die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im Rahmen ihrer Asienreise Station macht. Kurz nach Pelosis Landung in Taipeh sprach Peking von einem "sehr gefährlichen Spiel mit dem Feuer" und kündigte Manöver mit Schiessübungen in sechs Meeresgebieten rund um die demokratische Inselrepublik an.

ck/he

(AWP)