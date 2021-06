Devisen: Euro gibt leicht nach - USD/CHF weiter unter 0,90

Gegenüber dem Franken tritt der Euro mit 1,0933 beinahe auf der Stelle. Auch das US-Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum und liegt aktuell bei 0,8980 und damit weiter unter der 90-Rappen-Marke.

Leichte Belastung lösten schwache Konjunkturdaten aus. Produktionszahlen aus der deutschen Industrie enttäuschten am Morgen die Erwartungen. Im April ging die Gesamtherstellung zurück, wohingegen Analysten mit einem Zuwachs gerechnet hatten. Der Rücksetzer folgt allerdings auf einen deutlichen Anstieg im Vormonat.

Im Tagesverlauf stehen weitere beachtenswerte Konjunkturdaten an, die für Kursbewegung sorgen könnten. In Deutschland veröffentlicht das Mannheimer Institut ZEW seinen monatlichen Konjunkturindikator. Im Euroraum werden gesamtwirtschaftliche Wachstumsdaten bekanntgegeben. In den USA werden Zahlen vom Aussenhandel erwartet./bgf/men

(AWP)