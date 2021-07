Zum Franken kostete der Euro am Freitagabend ebenfalls etwas weniger (1,0746 Franken nach 1,0770 Franken am Mittag). Der Greenback geht derweil bei 0,9058 Franken um.

Im Verlauf stützten robuste Konjunkturdaten aus den USA den Dollar. So hat die Konsum- und Einkommensentwicklung in den USA im Juni die Märkte positiv überrascht. Auch das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen sowie die Geschäftsklima in der Region Chicago fielen besser als erwartet aus./jsl/edh/he

(AWP)