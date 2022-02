Devisen: Euro gibt nach - Russlands Drohgebärden Richtung Ukraine verunsichern

Die Flucht der Anleger in den als vergleichsweise sicher empfundenen US-Dollar im Zuge des Säbelrasselns Russlands in Richtung Ukraine hat den Euro am Montag belastet. Die Gemeinschaftswährung fiel bis zum Abend auf 1,1299 Dollar. Am Morgen hatte ein Euro noch rund 1,1350 Dollar gekostet, am Freitag sogar mehr als 1,14 Dollar.