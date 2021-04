Devisen: Euro gibt zeitweise Kursgewinne zum Dollar wieder ab

Der Euro hat am Donnerstag zeitweise Kursgewinne wieder abgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im Mittagshandel 1,1966 US-Dollar. Mit 1,1993 Dollar hatte sie am Vormittag zeitweise den höchsten Stand seit Anfang März erreicht. Insgesamt hielten sich die Kursausschläge aber in Grenzen.