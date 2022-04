Devisen: Euro gibt zu Dollar und Franken weiter nach

Der Kurs des Euro hat am Freitag nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung litt unter der schlechten Stimmung an den Finanzmärkten. Im New Yorker Handel wurden zuletzt 1,0791 US-Dollar dafür bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0817 (Donnerstag: 1,0887) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9245 (0,9185) Euro gekostet.