Devisen: Euro gibt zu Dollar weiter nach - stabil zum Franken

Der Kurs des Euro ist am Dienstag weiter gesunken. Nach einem Dämpfer zum Wochenauftakt hielten sich die Verluste im frühen Handel aber in Grenzen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2131 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Zum Franken notierte der Euro am Morgen mit 1,0780 Franken kaum verändert, auch das Währungspaar USD/CHF bewegte sich mit 0,8886 Franken auf dem Vorabendniveau.