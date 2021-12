Der Euro hat am Montag etwas nachgegeben. Marktteilnehmer verwiesen auf einen etwas stärkeren US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt in New York mit 1,1281 US-Dollar gehandelt. Der Fanken notierte zum Euro deutlich tiefer als am Freitag bei 1,0447 und zum US-Dollar ebenfalls klar schwächer bei 0,9259 Franken.