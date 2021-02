Devisen: Euro gibt zum Dollar etwas nach - zum Franken knapp unter 1,08

Zum Franken hält sich der Euro knapp unterhalb der Marke von 1,08. Derzeit wird er zu 1,0797 Franken gehandelt und damit praktisch unverändert zum früheren Freitagmorgen. Der Dollar wird derweil zu 0,8917 Franken umgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Anleihemarkt für Bewegung sorgen könnten. Britische Wachstumsdaten bestätigten am Morgen die drastische Belastung der Wirtschaft durch die Corona-Pandemie. Im Jahr 2020 brach die Wirtschaftsleistung in Rekordtempo um fast zehn Prozent ein. Im Schlussquartal wuchs die britische Wirtschaft hingegen solide um 1,0 Prozent. Das Pfund wurde durch die Daten nicht nennenswert bewegt.

bgf/men/ab/tt

(AWP)