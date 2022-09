Devisen: Euro gibt zum US-Dollar etwas nach

Der Euro hat am Montag zum Dollar im Tagesverlauf erst etwas nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 0,9992 US-Dollar, am späten Nachmittag stieg der Euro dann wieder auf 1,0012 US-Dollar. Im frühen Handel waren es mit 1,0029 Dollar aber gar noch etwas mehr. Insgesamt hielten sich die Kursausschläge eher in Grenzen.