Devisen: Euro gibt zum Wochenstart wieder leicht nach - EUR/CHF wenig verändert

Zum Franken zeigt sich der Euro dagegen relativ stabil. Er notiert mit 1,0434 weiterhin klar über der Marke von 1,04. Der US-Dollar hingegen hat auf 0,9208 Franken angezogen und damit die Marke von 0,92 wieder zurückerobert. Am Freitagabend kostete ein Dollar noch 0,9186.

Am Freitag hatte ein durchwachsener US-Arbeitsmarktbericht den Dollar im späten Handel belastet. Die Anleger am Devisenmarkt konzentrierten sich insbesondere auf die Beschäftigungsentwicklung. So wurden im Dezember wesentlich weniger Arbeitsplätze geschaffen. Zu Wochenbeginn nun steht am Vormittag die Veröffentlichung der Arbeitslosenquote für den Euroraum im November im Fokus.

la/eas/pre/ra

(AWP)