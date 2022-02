Devisen: Euro hält sich bei knapp 1,13 US-Dollar

Der Euro hat sich zur Wochenmitte zunächst bei knapp 1,13 US-Dollar gehalten. Am Mittwochmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1269 Dollar und damit in etwa gleich viel wie am Vorabend. Die Währungspaare EUR/CHF (1,0388) und USD/CHF (0,9216) haben sich über Nacht ebenfalls wenig bewegt.