Devisen: Euro hält sich im späteren US-Handel weiter über 1,07 US-Dollar

Der Franken hat derweil am Freitag gegenüber beiden Hauptwährungen leicht an Terrain eingebüsst. Das EUR/CHF-Paar wurde am Abend bei 1,0321 gehandelt nach 1,0299 am Morgen, bei USD/CHF waren es zuletzt 0,9627 nach 0,9579 am Morgen.

Die Blicke der Marktteilnehmer richteten sich vor allem auf die Daten vom US-Arbeitsmarkt. Dieser zeigt sich im Mai weiter in robuster Verfassung. Der solide Stellenaufbau setzte sich fort, während die Arbeitslosigkeit auf sehr niedrigem Niveau stagnierte. Der Lohnauftrieb schwächte sich etwas ab, blieb aber hoch.

"Insgesamt läuft der Arbeitsmarkt weiterhin auf Hochtouren", schrieb Christian Scherrmann, US-Volkswirt beim Fondsanbieter DWS. Mit Blick auf die Zukunft sei die US-Notenbank Fed höchstwahrscheinlich zuversichtlich, dass sie ihren aggressiven Kurs der geldpolitischen Normalisierung fortsetzen könne - dieser Arbeitsmarkt biete viel Spielraum für Zinserhöhungen.

ck/he/uh

(AWP)