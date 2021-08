Devisen: Euro hält sich klar über 1,17 Dollar - wenig verändert zum Franken

Der Euro hält sich am Mittwoch in einem richtungslosen Handel über 1,17 US-Dollar. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1748 Dollar und damit ungefähr so viel wie frühen Handel. Auch zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0733 kaum verändert. Ein Dollar kostet derweil 0,9136 Franken.