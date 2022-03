Devisen: Euro hält sich über 1,10 US-Dollar

Im europäischen Handel hatten zunächst Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell vom Vortag für Auftrieb beim Dollar gesorgt. Powell hatte stärkere Zinserhöhungen in den USA ins Spiel gebracht, um die aktuell hohe Inflation zu bekämpfen. Im Februar betrug die Inflation in den USA knapp acht Prozent und war damit so stark wie seit 40 Jahren nicht mehr. Bisher wurde am Markt nur mit leichten Zinserhöhungen durch die US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte im weiteren Verlauf des Jahres gerechnet. Powell hatte aber, falls nötig, auch stärkere Zinsschritte von 0,5 Punkten angedeutet.

Im Handelsverlauf konnte der Euro die frühen Verluste wettmachen. Für Auftrieb sorgte eine allgemein freundliche Stimmung an den internationalen Finanzmärkten, die den Euro mit nach oben zog. Der Dollar hingegen, der als sichere Anlage geschätzt wird, war vor dem Hintergrund teils deutlicher Kursgewinne an den Aktienmärkten weniger gefragt. Dies zeigte sich auch beim Währungspaar USD/CHF, das aktuell mit 0,9327 klar unter dem Tageshoch von 0,9376 notiert.

Angaben zu SNB-Interventionen

Beim Duo EUR/CHF gab es derweil den ganzen Tag über wenig Bewegung (aktuell: 1,0287). Daran änderten auch die neusten Angaben der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zu den Interventionen am Devisenmarkt nichts. Die SNB musste 2021 seltener und in deutlich geringerem Umfang am Devisenmarkt intervenieren als im Krisenjahr 2020, wie die Währungshüter in dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht schrieben. Im Jahresverlauf erwarb sie Devisen im Umfang von 21,1 Milliarden Franken nach knapp 110 Milliarden im Jahr davor.

Der Rückgang der Devisenmarktinterventionen hatte sich abgezeichnet, denn die SNB hatte im Verlauf des letzten Jahres bereits Angaben zu den ersten drei Quartalen gemacht. In den Monaten Januar bis September wurden demnach Devisen in der Grössenordnung von 8,5 Milliarden Franken erworben. Das bedeutet allerdings auch, dass die Interventionen der SNB im Schlussquartal mit 12,6 Milliarden wieder deutlich angezogen haben.

la/jha/rw

(AWP)