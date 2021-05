Devisen: Euro hält sich über 1,20 US-Dollar - Knapp unter 1,10 Franken

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn vorerst über der Marke von 1,20 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2021 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend. Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei 1,0985 Franken kaum verändert. Der US-Dollar verharrt mit 0,9140 Franken ebenfalls auf dem Niveau von Freitagabend.