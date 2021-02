Der Euro hat sich am Freitag im US-Handel über der Marke von 1,21 US-Dollar gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2118 Dollar, nachdem sie in Europa kurzzeitig bis auf 1,2082 Dollar gefallen war. Zum Franken bewegt sich die Einheitswährung in engen Spannen und kostet aktuell 1,0808 Franken. Dabei pendelte das Währungspaar meist um die Marke von 1,08. Gegenüber dem Dollar hat der Franken minim Boden eingebüsst und wird zu 0,8921 Franken gehandelt, nachdem er am Morgen noch 0,8904 kostete.