Devisen: Euro hält sich um 1,22 Dollar - wenig verändert zum Franken

Der Euro hat sich am Montag bisher um die Marke von 1,22 US-Dollar gehalten. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung mit 1,2199 Dollar etwa so viel wie am Morgen. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0981 nur unwesentlich höher. Ein Dollar kostet derweil 0,9002 Franken.