Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel zunächst kaum verändert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2167 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,0771 nahezu unverändert seit dem Vorabend. Der US-Dollar kostet mit 0,8855 Franken so viel wie im späten Handel am Donnerstag.