Devisen: Euro hält sich zum Dollar auf Zweijahreshoch - stabil zum Franken

Der Euro hält sich am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar in der Nähe seines höchsten Standes seit gut zwei Jahren. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung wenig verändert zum Vorabend 1,1939 Dollar. Am Vortag hatte sie zwischenzeitlich mit 1,1966 Dollar den höchsten Kurs seit Mai 2018 erreicht.