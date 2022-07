Devisen: Euro holt Verluste teilweise auf - EUR/CHF stabil auf tiefem Niveau

Mangels Impulsen gab es am Abend nur wenige Bewegung an den Devisenmärkten. Die Kurse stagnieren kaum Verändert im Vergleich zum Nachmittag. Das Euro-Franken-Paar wird zu 0,9717 gehandelt. Der Euro hat sich damit auf dem tiefen Niveau leicht über 0,97 stabilisiert. Gegenüber dem Dollar zeigte sich der Franken mit 0,9558 etwas stärker als am Vortag.

Aus den USA gab es schwache Konjunkturdaten. So ist die US-Wirtschaft im Frühling in eine technische Rezession gerutscht. Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung zu Jahresbeginn fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal laut einer ersten Schätzung auf das Jahr hochgerechnet um 0,9 Prozent. Da die US-Wirtschaft schon im ersten Quartal um annualisiert 1,6 Prozent geschrumpft ist, ist die Definition einer technischen Rezession erfüllt.

/bek/he/cg

(AWP)